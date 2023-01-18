Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з гравцями, які матимуть змогу зіграти в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Вершкові" зможуть розраховувати на 21 гравця у поєдинку з Вільяреалом. Серед них – Андрій Лунін та правий захисник Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю.

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Голкіпери: Куртуа, Лунін, Луїс Лопес.

Захисники: Мілітао, Вальєхо, Начо Фернандес, Одріосола, Рюдігер, Менді, Тобіас.

Півзахисники: Кроос, Камавінга, Вальверде, Себальйос, Маріо Мартін.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Додамо, що поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії Вільяреал – Реал відбудеться вже завтра, 19 січня. Початок о 22:00 за київським часом.

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