Лунін: В тренажерному залі працювали з Бейлом – для мене це тільки плюс

Голкіпер Реала Андрій Лунін поділився першими враженнями від перебування в Мадриді.

"Моя мрія здійснилась. Я гордий і щасливий, проте в той же час відчуваю велику відповідальність. Реал – найвеличніший клуб світу, з найбільшими нагородами.

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Описувати або характеризувати свої якості я не звик, це повинні робити тренери, фахівці. А я в свою чергу постараюся докласти максимум зусиль, щоб Реал ставав тільки кращим, сильнішим.

База чудова, напевно, найкраща в світі. Там є все для розвитку футболістів, для тренувань, відновлення. Це рай. Прийняли мене нормально. Йде робочий процес. Намагаюся вчити мову, щоб було легше спілкуватися.

Так вийшло, що в залі ми з Бейлом працювали разом. Напевно, підходимо за ваговими параметрами. Для мене це тільки в плюс, Гарет – атлет.

Починав я, як всі, напевно. Бігав у полі, грав в нападі. Але позначилося, що я не люблю бігати, тренери вирішили поставити мене у ворота. Напевно, зробили правильний вибір, мені це дуже подобається.

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Для мене честь і величезна радість перебувати тут, в найкращому клубі світу. Докладу максимум зусиль, щоб розвиватися, ставати сильнішим, щоб Реал продовжував завойовувати трофеї. Буду робити все, щоб радувати вболівальників", – розповів Лунін в ефірі Real Madrid TV.

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