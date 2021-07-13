Голкіпер мадридців Андрій Лунін, найімовірніше, не перейде в Ов'єдо на правах оренди у це міжсезоння.

Ов'єдо не вів жодних перемовин щодо повернення Луніна, повідомив Футбол 24 Начо Аспаррен, редактор La Nueva España.

Лунін готовий повернутись в Ов'єдо – Анчелотті та Реал не проти

За його інформацією, Реал навряд чи шукатиме дублера для Куртуа, зважаючи на не надто сприятливу фінансову ситуацію в клубі. Через це відхід Андрія виглядає дуже малоймовірним.

Також, як повідомляють наші джерела в Мадриді, на "вершкових" щодо трансферу українця виходила лише Гранада. Щоправда, до конкретики справа поки так і не дійшла.

Зауважимо, у минулому сезоні Андрій Лунін мав обмаль ігрового часу – лише 1 матч у Кубку Іспанії. Контракт воротаря з Реалом розрахований ще на три роки.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті