Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії 2024/25 між мадридським Реалом і Реал Сосьєдадом розпочнеться о 22:30 за київським часом. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Короля між мадридським Реалом і Реал Сосьєдадом розпочнеться о 22:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Перший матч завершився перемогою "вершкових" з рахунком 1:0.

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Карло Анчелотті стримав обіцянку, яку давав ще після зустрічі в Сан-Себастьяні. Андрій Лунін потрапив у основний склад і на матч-відповідь. Зате у запасі залишились Кіліан Мбаппе та Антоніо Рюдігер.

Стартовий склад Реала: Лунін – Васкес, Асенсіо Алаба, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Беллінгем – Родріго, Ендрік, Вінісіус

Запасні: Гонсалес, Местре, Мбаппе, Модріч, Гюлер, Вальєхо, Гарсія, Браїм Діас, Рюдігер

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