Лунін увійшов у топ-10 гравців за версією AS, яким має допомогти перерва на матчі збірних

Популярна іспанська газета включила нашого Андрія Луніна у цікавий і оригінальний список.

Іспанське видання AS опублікувало десятку футболістів місцевої Ла Ліги, для яких перерва у чемпіонаті і перебування у національних збірних мали б стати певними "реанімаційними ліками від клубних проблем". Український голкіпер Вальядоліда опинився у цьому списку поряд з такими футболістами як, наприклад, Тібо Куртуа та Еден Азар, у яких також не все складається на клубному рівні.

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Повний перелік топ-10 виглядає наступним чином:

Тібо Куртуа (Реал)

Еден Азар (Реал)

Люк де Йонг (Севілья)

Мунас Даббур (Севілья)

Гонсалу Гедеш (Валенсія)

Андрій Лунін (Вальядолід)

Денис Черишев (Валенсія)

Мартін Брейтвейт (Леганес)

Родріго (Валенсія)

Дарвін Нуньєш (Альмерія)

Нагадаємо, Лунін перейшов в Реал влітку 2018 року з луганської Зорі. Сума трансферу склала 8,5 млн євро. У минулому сезоні 20-річний голкіпер виступав на правах оренди за Леганес. У складі клубу він провів сім матчів і пропустив сім голів. У нинішньому сезоні українець не провів жодного матчу за Вальядолід. Попри відсутність ігрової практики український голкіпер увійшов у топ-20 номінантів на Golden Boy-2019.

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