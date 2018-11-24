Лунін у першому повному матчі в Ла Лізі допоміг Леганесу обіграти Алавес

Леганес, у воротах якого стояв українець Андрій Лунін, здобув мінімальну суху перемогу над Алавесом.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 13-й тур

Леганес – Алавес – 1:0

Голи: Ен-Несірі, 42

Леганес виходив на матч без травмованого основного голкіпера Івана Куельяра, якого сьогодні замінив наш Андрій Лунін. Побачити його у якомусь серйозному епізоді майже не вдалося: Леганес домінував протягом усього поєдинку, а у Алавеса гра особливо не йшла. Втім, у першому таймі українець кілька разів дуже невпевнено грав на виході – особливо на 12-й хвилині, коли не дійшов до подачі й дозволив замкнути її Рубено Собріно. Після цього Лунін заспокоївся й діяв якщо не блискуче, то точно безпомилково.

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Його візаві – Фернандо Пачеко – грав набагато нервозніше. Так, на 15-й хвилині Ен-Несірі ледь не перекинув його, елегантно пробивши головою після подачі у штрафний. Кілька разів голкіпер гостей випускав м'яч з рук, але основна біда була не у ньому, а в Леганесі – його футболістам вдавалося практично все, крім голів. На 42-й хвилині цей недолік виправив Юссуф Ен-Несірі, який пробив метрів з 10-ти після прекрасної комбінації з прострілом Хонатана Сілви – 1:0.

Другий тайм мав досить рваний темп внаслідок різноманітних зупинок, дрібних фолів та подвійних замін, але на формі Леганеса це не позначилося ніяк – команда неслась уперед. Так, на 59-й непогано пробивав Гвідо Карільйо, на 67-й Пачеко витягнув шикарний постріл Оскара Родрігеса, кілька разів небезпечно вривався Ен-Несірі. Алавес прокинувся в останні 10 хвилин, однак нічого гострішого за два щільних удари Ібаї Гомеса над поперечиною створити гостям так і не вдалося.

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Зрештою, відігратися підопічні Абелардо не змогли. Леганес здобув третю перемогу в сезоні, набрав 13 очок та піднявся на 16-е місце в турнірній таблиці. Алавес має у активі 23 очки й поки залишається на 4-й позиції.