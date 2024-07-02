За повідомленням італійської преси, Мілан знову вийшов на контакт із Артемом Довбиком після вильоту України з Євро-2024. "Россонері" не готові виплачувати клаусулу у розмірі 40 млн євро, чого не можна сказати про основного претендента на володаря Пічічі – мадридський Атлетіко (на підписанні українця особисто наполягає Дієго Сімеоне).

У підвішеному стані залишається майбутнє Андрія Луніна у Реалі. Український кіпер, який відверто не вразив на чемпіонаті Європи, досі не дав чіткої відповіді щодо продовження контракту з "вершковими" і планує це зробити після сімейної відпустки. Високий цінник, який повішали на українця, відлякує покупців – тому не виключений варіант із орендою. Що ж до чуток про ймовірний перехід до стану лютого конкурента – Атлетіко – то такий варіант Андрій відкидає. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Формула Довбика: Атлетіко вливає 70 мільйонів і блефує у ЗМІ, а Сімеоне налаштований категорично