Андрій Лунін та Олександр Зінченко зацікавили один титулований європейський клуб.

Галатасарай претендує на двох гравців збірної України. Олександр Зінченко може замінити Ісмаїла Якобса на лівому фланзі оборони, інформує журналіст Каган Дурсун.

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Фаворитом на підписання 28-річного українця виступає Борусія Д, проте 24-разові чемпіони Туреччини готові скласти конкуренцію німцям. Арсенал розраховує отримати за Зінченка близько 20 млн євро.

Також Галатасарай готує зміни у воротарській ланці. Легендарний Фернандо Муслера проводить 14-й сезон у светрі "левів", але 38-річний ветеран вже далекий від своїх найкращих часів (наприклад, 3 пропущені голи від Динамо у шаленому матчі ЛЄ).

Ціллю №1 для Галатасарая є Ян Облак, з яким вже навіть розпочали переговори, стверджує AS. Альтернативи – Андрій Лунін та Іньякі Пенья, якісні резервісти Реала та Барселони відповідно.

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