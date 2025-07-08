Після завершення КЧС в Реалі готуються ухвалити ключові рішення щодо майбутнього складу команди.

Серед футболістів, які можуть покинути Реал – воротар Андрій Лунін, нападник Родріго та півзахисник Дані Себальйос, повідомляє Defensa Central з посиланням на журналіста Onda Cero Альберто Перейро.

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За даними джерела, основною умовою їхнього можливого відходу стане наявність вигідних пропозицій, а також взаєморозуміння з тренером щодо ролі кожного у команді. Інформацію щодо можливого відходу Андрія Луніна підтверджує й авторитетне іспанське видання AS.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Андрій Лунін провів 14 матчів у складі Реала, у яких пропустив 19 м’ячів і шість разів залишив ворота на замку.

До слова, вже завтра, 9 липня, Реал зіграє з ПСЖ у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Початок матчу о 22:00.

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