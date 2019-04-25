Лунін та Миколенко можуть допомогти збірній України U-20 на чемпіонаті світу

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков може розраховувати на двох гравців, які викликаються до головної команди країни.

З великою долею ймовірності голкіпер Леганеса Андрій Лунін та захисник Динамо Віталій Миколенко допоможуть збірній України U-20 на чемпіонаті світу.

"Хочеться, щоб переміг здоровий глузд, а клуби відпустили гравців на чемпіонат світу", – наставник України U-20 Петраков

Головний тренер юніорської команди Олександр Петраков вже обговорив це питання з Андрієм Шевченком та заручився його підтримкою, повідомляє Zbirna.com.

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Нагадаємо, чемпіонат світу серед збірних U-20 відбудеться у Польщі з 23 травня по 15 червня. Українська команда на груповій стадії зіграє з США, Катаром та Нігерією.