Лунін та Іско позмагались у техніці після тренування Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін довів, що може вправно працювати ногами.

Гравці Реала старанно готуються до нового сезону в канадському Монреалі, деякі футболісти навіть залишаються після тренуваннь для додаткових занять.

Марсело технічно пошив у дурні Луніна на тренуванні Реала

Наприклад, український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін та хавбек Іско не марнують час. Гравці залишились після занять і відпрацьовували техніку пасу в 2 дотики. Варто відзначити, що підопічний Андрія Шевченка дойстойно показав себе у цій вправі, незважаючи на те, що ноги не є його основним інструментом на полі.

"Зідан – не дурень": Лунін у скрутному становищі, або Чому не варто "виливати душу" у ЗМІ