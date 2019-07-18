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Лунін та Іско позмагались у техніці після тренування Реала

18 липня 22:23 1777 Читать на русском
Лунін та Іско позмагались у техніці після тренування Реала
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Український голкіпер Реала Андрій Лунін довів, що може вправно працювати ногами.

Гравці Реала старанно готуються до нового сезону в канадському Монреалі, деякі футболісти навіть залишаються після тренуваннь для додаткових занять.

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Наприклад, український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін та хавбек Іско не марнують час. Гравці залишились після занять і відпрацьовували техніку пасу в 2 дотики. Варто відзначити, що підопічний Андрія Шевченка дойстойно показав себе у цій вправі, незважаючи на те, що ноги не є його основним інструментом на полі.

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