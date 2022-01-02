Найбільше втратив у ціні Лунін, який втратив у вартості 1 млн євро, та тепер оцінюється у 2 млн за версією Transfermarkt.

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Стільки ж тепер вартує на ринку і Ігор Харатін (2 млн євро), який знизився у вартості на 500 тисяч євро після переходу в польську Легію. Подешевшав на 250 тисяч євро і Євген Чеберко. А от Іван Ордець, який виступає за московське Динамо, подорожчав на 1,5 млн євро – тепер екс-захисника Шахтаря оцінюють у 5 млн євро.

Найкоштовнішим українцем наразі є Руслан Маліновський (30 млн євро), а замикають трійку Олександр Зінченко та Віктор Циганков – по 25 млн євро.

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