Реал впевнено виграв товариський матч проти Тіроля. Дивіться відео голів та огляд гри за участю Андрія Луніна.

Реал не відчув серйозного спротиву з боку представника австрійської Бундесліги. Вже до 13-ї хвилини забили Мілітао та Мбаппе. По перерві Кіліан оформив дубль, а на останні півгодини Хабі Алонсо змінив майже весь склад.

Реал легко розбив команду з Австрії у спарингу – знущальний дубль Мбаппе, Лунін отримав крихти і врятував

Свій час отримав Андрій Лунін і здійснив серйозний сейв. Нападник Тіроля Тобіас Анзельм вивалився на побачення з українцем, однак безхитрісно пробив по центру – воротар Реала навіть зафіксував м'яч. "Вигнанець" Родріго довершив побиття четвертим голом.