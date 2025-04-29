У суботу, 26 квітня, відбувся фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом. Королівський клуб поступився супернику в додатковий час із рахунком 2:3. Після фінального свистка стався цікавий момент за участю українського голкіпера Андрія Луніна.

Лідери Реала підставили команду через агресивну поведінку – жахлива кадрова криза перед фінішем Ла Ліги

Емоцій після поразки не стримував Джуд Беллінгем. 21-річний хавбек хотів висловити претензії суддівській бригаді, однак партнери по команді спробували його заспокоїти. Згодом до англійця підійшов Лунін: українець обійняв Джуда та повів його подалі від арбітрів. Та під час розмови розгніваний Беллінгем агресивно відштовхнув воротаря, проте Андрій не розгубився і знову підійшов, підтримавши партнера.

До слова, у фінальному поєдинку український голкіпер залишився на лаві запасних. У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота недоторканими.

Bellingham got a red card for THAT? pic.twitter.com/5uL4gKNy2P — ِ (@JB5theGoat) April 27, 2025

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами