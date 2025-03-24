Стамбульський клуб не має наміру продовжувати контракт із 38-річним ветераном Фернандо Муслерою, угода якого завершується цього літа. Тому Галатасарай активно шукає нового основного воротаря. Головний кандидат на цю позицію – Андрій Лунін. Турецький гранд спробує переконати 26-річного українця переїхати до Стамбула, роблячи ставку на виступи команди в Лізі чемпіонів та серйозні амбіції клубу.

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За інформацією Sporx, керівництво Галатасарая готове виділити значну частину трансферного бюджету на цей перехід і найближчим часом розпочне офіційні переговори з мадридським Реалом. Однак Луніним цікавляться не лише 24-разові чемпіони турецької Суперліги – серед потенційних претендентів також називають Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Баварію. Transfermarkt оцінює українця у 20 млн євро.

Нагадаємо, що у 2024 році Лунін підписав новий контракт із Реалом, який розрахований до літа 2030-го. В нинішньому сезоні український воротар провів за "вершкових" 9 матчів та пропустив 13 м’ячів.

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