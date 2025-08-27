Жозе Моурінью хоче провести заміну на воротарській позиції. У клубі незадоволені рівнем виступів срібного призера ЧС-2018 Домініка Ліваковіча, який також невдоволений своєю ситуацією в клубі, через що сеу Жозе хоче іншого воротаря, повідомляє AS.

Аби позбутись хорвата, Фенербахче веде перемовини з Ноттінгемом Форест, якому хоче віддати Ліваковіча на правах оренди і взяти на себе частину зарплати. Водночас турецький клуб звернувся до Реала щодо вартості трансферу Луніна.

До слова, саме через бажання підписати Андрія Луніна та Марко Асенсіо у Моурінью виникли розбіжності з керівниками Фенербахче – наставник незадоволений відсутністю трансферів. "Я не думаю, що було докладено якихось додаткових зусиль для підписання контрактів. Якби Ліга чемпіонів була головною метою нашого клубу, я думаю, що щось сталося б з новачками під час ігор проти Фейєнорда чи Бенфіки".

На це віце-президент Фенербахче відповів риторичним питанням: "А що особливого в Бенфіці?" Зауважимо, що перша гра між Фенербахче та Бенфікою завершилась нічиєю 0:0.

