Українець став єдиним гравцем Реала, який зупинився біля виходу з тренувальної бази Реала у Вальдебебасі, аби поспілкуватись із уболівальниками, повідомляє AS.

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Відзначимо, що Лунін дотримався необхідних заходів безпеки, надягнувши маску перед тим, як відчинити вікно. Голкіпер не оминув увагою жодного із фанатів, роздавши автографи та сфотографувавшись з усіма.

Нагадаємо, Лунін дебютував за Реал в 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно, але "вершкові" примудрились вилетіти з турніру, поступившись третьоліговій команді (1:2). Цей поєдинок став єдиним для українця у поточному сезоні.

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