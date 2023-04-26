Голкіпер Реала Андрій Лунін став найгіршим гравцем матчу з Жироною (2:4). Одразу два статистичні портали – WhoScored та SofaScore – поставили українцю найнижчі бали.

Тренер Циганкова – про фіаско Луніна і Ко: "Реал вийшов на гру занадто самовпевненим"

Українець пропустив 4 голи та зробив 1 сейв при 5 ударах в площину воріт, 1 раз успішно зіграв на виході, зробив 37 дотиків до м’яча та віддав 26 точних передач з 31 (84%). WhoScored поставив Луніну 5,4 бала, а SofaScore – оцінку 5,6.

До слова, ще один українець – Віктор Циганков – отримав за свою гру міцні 6,7 та 6,8 бала відповідно. За 72 хвилини на полі він зробив 29 дотиків до м'яча, віддав 14 точних передач з 20 (70%), завдав 3 удари по воротах (1 неточний та 2 заблоковані), провів 1 вдале обведення при 1 спробі, заблокував 1 удар та 1 раз виніс м’яч. Показник очікуваних голів (xG) Віктора склав 0,15.

Жирона знищила Реал – Циганков запоров асист воротаря, знущання фанатів з Луніна провокує покер вчорашнього невдахи