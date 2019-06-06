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Лунін став на захист Неймара у справі про згвалтування

13:52 473 Читать на русском
Лунін став на захист Неймара у справі про згвалтування
Неймар / Фото REUTERS

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не зміг пройти повз скандал за участі форварда ПСЖ Неймара.

В мережі з'явилось відео скандального інциденту, через який бразильський форвард може опинитись за гратами. На думку Андрія Луніна – відоролик підтверджує невинність Неймара.

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"Неймар невинний, просто треба показати це відео", – написав український воротар у Твіттері.

На відео можна побачити, як 27-річний форвард разом з потенційною "жертвою" лягають у ліжко, але через кілька миттєвостей дівчина починає несамовито бити Неймара.

Нагадаємо, на бразильця подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам Неймар запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

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Неймар Неймар Франція Андрій Лунін Андрій Лунін
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