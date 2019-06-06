Лунін став на захист Неймара у справі про згвалтування

Голкіпер збірної України Андрій Лунін не зміг пройти повз скандал за участі форварда ПСЖ Неймара.

В мережі з'явилось відео скандального інциденту, через який бразильський форвард може опинитись за гратами. На думку Андрія Луніна – відоролик підтверджує невинність Неймара.

Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа Амеріка

"Неймар невинний, просто треба показати це відео", – написав український воротар у Твіттері.

На відео можна побачити, як 27-річний форвард разом з потенційною "жертвою" лягають у ліжко, але через кілька миттєвостей дівчина починає несамовито бити Неймара.

Нагадаємо, на бразильця подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам Неймар запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен