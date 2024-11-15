9 листопада в 13-му турі Ла Ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу приймав Осасуну. Матч завершився впевненою перемогою господарів із рахунком 4:0.

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Український голкіпер Реала Андрій Лунін став одним із героїв зустрічі, відзначившись асистом на Вінісіуса. На 61-й хвилині він точно відправив м’яч через усе поле, що завершилося результативним ударом бразильця.

Цей момент не залишився поза увагою Ла Ліги. У соціальних мережах організатори чемпіонату опублікували епізод з асистом Луніна, оформивши його у вигляді коміксу. Також зазначено, що українець став першим воротарем Реала в XXI столітті, якому вдалося записати на свій рахунок гольову передачу.

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