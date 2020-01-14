Лунін став ближчим до Ов'єдо – на українця розраховують вже у наступному матчі

Мильна опера з трансфером голкіпера збірної України може завершитись вже сьогодні. Якщо не трапиться великої несподіванки, Андрій Лунін вирушить у Сегунду.

Ов'єдо здійснив важливий крок для активізації роботи на трансферному ринку. "Карбайонес" практично завершили перехід нападника Хоселу в Тенеріфе. Форварду залишилося лише поставити підпис під особистим контрактом. Очікується, що це трапиться у найближчі години, повідомляє elcomercio.es.

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Продаж 28-річного іспанця дуже важливий для "синіх" у контексті розблокування трансферів на вхід. Річ у тім, що у Ов'єдо немає вільних коштів, щоб працювати над підсиленням команди. Тому спочатку потрібно продавати, а вже тоді купувати.

Трансфер Хоселу автоматично активізує два підписання, які клуб уже узгодив. Йдеться про півзахисника Луїсмі та голкіпера Андрія Луніна. Якщо все піде за планами клубу, то ці переходи будуть негайно зарєстровані в Лізі, то виконавці можуть вирушити з командою вже на наступний матч Сегунди проти Альмерії, який відбудеться 16 січня.

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Додамо, що ворота Ов'єдо захищає 34-річний Нерео Шампань, однак астурійський клуб гарантував Луніну місце в основі, якщо він погодиться на перехід. Це основна причина, чому екс-кіпер Зорі обрав варіант з нижчим дивізіоном. У сезоні 2019/20 "сині" пропустили 33 м'ячі у 22 матчах Сегунди – другий найгірший результат першості разом з Луго. Більше пропустив лише кризовий Депортіво (35).