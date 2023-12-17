Андрій Лунін чудово скористався відсутністю Кепи і провів серію сильних матчів, але посеред тижня Карло Анчелотті випустив баска на гру ЛЧ проти Уніона (3:2). Головний тренер Реала обійшовся загадковими фразами щодо свого вибору на нинішню зустріч з Вільяреалом в чемпіонаті.

Реал ухвалив сенсаційне рішення щодо Луніна

У цьому питанні не можуть розібратися і провідні іспанські ЗМІ. Marca у своєму анонсі запевняє, що ворота Реала знову захищатиме Кепа, а Лунін залишиться в запасі.

AS обійшовся без категоричності. Це видання вважає, що лише на позиції голкіпера можуть бути варіанти, а в усьому іншому погоджується з колегами.

Relevo взагалі стало на бік Луніна, пророкуючи українцю місце в основі.

Додамо, що матч Реал – Вільяреал відбудеться о 22:00. За годину-півтори до стартового свистка стане відомий остаточний вибір Анчелотті.

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