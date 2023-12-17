Лунін спровокував непорозуміння топ-видань Іспанії – одне пророкує зраду Анчелотті, інші дають надію
Конкуренція у воротах Реала стала однією з головних тем іспанського футболу.
Андрій Лунін чудово скористався відсутністю Кепи і провів серію сильних матчів, але посеред тижня Карло Анчелотті випустив баска на гру ЛЧ проти Уніона (3:2). Головний тренер Реала обійшовся загадковими фразами щодо свого вибору на нинішню зустріч з Вільяреалом в чемпіонаті.
Реал ухвалив сенсаційне рішення щодо Луніна
У цьому питанні не можуть розібратися і провідні іспанські ЗМІ. Marca у своєму анонсі запевняє, що ворота Реала знову захищатиме Кепа, а Лунін залишиться в запасі.
AS обійшовся без категоричності. Це видання вважає, що лише на позиції голкіпера можуть бути варіанти, а в усьому іншому погоджується з колегами.
Relevo взагалі стало на бік Луніна, пророкуючи українцю місце в основі.
Додамо, що матч Реал – Вільяреал відбудеться о 22:00. За годину-півтори до стартового свистка стане відомий остаточний вибір Анчелотті.
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