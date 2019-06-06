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Лунін спростував інформацію про підтримку Неймара у справі про згвалтування

17:38 437 Читать на русском
Лунін спростував інформацію про підтримку Неймара у справі про згвалтування
Андрій Лунін / Reuters

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін не висловлював підтримку Неймару у справі про згвалтування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український голкіпер на своїй сторінці в twitter поділився своєю думкою про невинність гравця ПСЖ у секс-скандалі.

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Пізніше з'ясувалось, що акаунт, на якому було розміщено повідомлення від імені Андрія Луніна, несправжній. Про це повідомив гравець на офіційній сторінці в Instagram.

Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту

Нагадаємо, на Неймара подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

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Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту
10:10
4737
Теги
Неймар Неймар Світ Андрій Лунін Андрій Лунін
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