Тібо Куртуа повернувся зі збірної з болем. Після медичних тестів у бельгійського голкіпера діагностовано радикуліт – проблеми з лівим сідничним нервом, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Через проблеми зі здоров'ям у Куртуа сьогодні в стартовому складі Мадрида вийде Лунін. Український воротар зіграє проти Осасуни в рамках чемпіонату Іспанії.

Цей матч стане першим для Андрія в сезоні. Щоправда, він набрав ігрову форму, відігравши за збірну України з Вірменією та Шотландією. У тих поєдинках Лунін не пропустив жодного гола.

Наприкінці минулого сезону після оформлення чемпіонства Анчелотті довірив Луніну два матчі Прімери: дербі з Атлетіко (0:1) та виїзний матч з Кадісом (1:1).

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