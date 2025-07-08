Голкіпер Реала Андрій Лунін засвітився на відео мадридців перед півфіналом Клубного ЧС-2025.

Реал зіграє проти ПСЖ у півфіналі Клубного ЧС-2025 у середу, 9 липня. Перед важливою грою прес-служба клубу вирішила трохи розважити фанатів, влаштувавши челендж.

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У гравців "вершкових" запитали, як буде їхньою мовою слово "півфінал". Коли черга дійшла Андрія Луніна, то він вжив російське слово "полуфинал".

Крім українця, в ролику взяли участь Вінісіус Жуніор, Арда Гюлер, Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Лука Модріч, Антоніо Рюдіґер, Тібо Куртуа, Едуардо Камавінґа, Родріго та Давід Алаба.

Нагадаємо, що зустріч між Реалом та ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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