Мадридський клуб звинуватив суддів в упередженості і влаштував своєрідний бойкот, пропустивши всі традиційні передматчеві заходи. Зокрема, "вершкові" проігнорували тренування на газоні севільської Ла Картухи.

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До готелю Реала все ж подали автобус, який зазвичай забирає всю команду і тренерський штаб. Втім, вийшов самотній Андрій Лунін. Вочевидь, українець не знав про "бунт" та вийшов на вулицю, а решта делегації мадридців залишалася в готелі.

Нагадаємо, у ЗМІ ходили чутки, що Реал не вийде навіть на матч, але клуб офіційно спростував цю інформацію. Фінал Кубка Іспанії проти Барселони повинен розпочатись сьогодні (26 квітня) о 23:00 за київським часом.

Nadie avisó a Lunin de que el Madrid no iba a entrenar pic.twitter.com/A5LWd6mxuo — Yihi (@YihiRM) April 25, 2025

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