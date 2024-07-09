Ситуація з українським голкіпером доволі складна. Реал хоче продовжити контракт до 2029 року й уже зробив відповідну пропозицію. Однак Лунін досі не дав відповіді. Сумніви гравця пов'язані з тим, що він більше не хоче бути другим номером, а в Мадриді налаштовані далі робити ставку на Куртуа, який уже залікував травму.

Луніна може замінити зірковий голкіпер – агент українця готує його відхід з Реала

За інформацією Relevo, невдовзі має відбутися зустріч агента Андрія Жорже Мендеша з клубом. Тим часом запросити українця хоче Арсенал, який готовий перейти до рішучих дій. Щоправда, в Лондоні теж не дають Луніну гарантій. Для англійців це більше заміна Арону Ремсдейлу, який був дублером Давіда Раї.

Поки немає жодної конкретики щодо майбутнього, Лунін вирішив продемонструвати клубу професіональний підхід. Андрій уже повідомив Реалу, що буде в розташуванні команди в перший день відновлення тренувань, 15 липня. Ба більше, 25-річний голкіпер попросив дозволу розпочати роботу навіть до цієї дати.

У керівництві Реала очікують розв'язання питання з контрактом найближчими днями. Більшість все ще хоче зберегти Луніна, але вже є ті, хто був би радий продати українського голкіпера за хорошу суму.

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