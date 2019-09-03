toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Лунін: Шевченко – тренер високого рівня, він має що донести гравцям

13:13 360 Читать на русском
Лунін: Шевченко – тренер високого рівня, він має що донести гравцям
Андрій Лунін / УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від майбутнього матчу відбору до Євро-2020 проти Литви.

"Вальядолід – команда хорошого рівня, тут є усі умови для розвитку гравців. Коли дебютую за клуб? Про це ніколи не кажуть, але я завжди готовий.

Швед прибув останнім на збори збірної України – курйозна причина

Матч проти Литви зіграємо на штучному полі? Треба грати. У нас буде одне тренування на штучному полі, трошки повинні звикнути.

Шевченко – тренер високого рівня. Коли він тільки очолив збірну, він вже був автоматично з великим досвідом за плечима. Йому є що передати, донести футболістам. Шевченко також має дуже хороших помічників", – поділився Лунін у коментарі Telegraf.

Нагадаємо, збірна України проведе матч відбору до Євро-2020 проти Литви 7-го вересня, а 10-го зустрінеться з Нігерією.

Шевченко на прес-конференції оцінив готовність гравців збірної України

blog_ava
Шахтар заплатив чималу суму за частину прав на Вітао, – ЗМІ
09:41
2779
Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
    Україна — 00:313885 Шахтар підписав гравця збірної Бразилії U-21
1
дн
:
2
год
:
42
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук