Лунін: Шевченко – тренер високого рівня, він має що донести гравцям

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від майбутнього матчу відбору до Євро-2020 проти Литви.

"Вальядолід – команда хорошого рівня, тут є усі умови для розвитку гравців. Коли дебютую за клуб? Про це ніколи не кажуть, але я завжди готовий.

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Матч проти Литви зіграємо на штучному полі? Треба грати. У нас буде одне тренування на штучному полі, трошки повинні звикнути.

Шевченко – тренер високого рівня. Коли він тільки очолив збірну, він вже був автоматично з великим досвідом за плечима. Йому є що передати, донести футболістам. Шевченко також має дуже хороших помічників", – поділився Лунін у коментарі Telegraf.

Нагадаємо, збірна України проведе матч відбору до Євро-2020 проти Литви 7-го вересня, а 10-го зустрінеться з Нігерією.

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