Андрій Лунін востаннє виходив на поле в офіційних матчах ще 20 липня – майже 4 місяці тому. Зідан і Шевченко не дають йому шансів, бідкається видання AS.

Минуло 114 днів з моменту останнього матчу 21-річного кіпера за Ов'єдо. Після цього – жодної хвилини в офіційних поєдинках. Лунін залишається єдиним гравцем першої команди мадридського Реала, який не виходив на поле у сезоні 2020/21. Наш чемпіон світу (U-20) оформив сумне "досягнення" після розгромної поразки "бланкос" на Местальї. Навіть давно списаний Зіданом Маріано отримав свої нещасні 14 хвилин – це один з двох футболістів, що залишались без ігрової практики на старті нинішньої кампанії.

Польща – Україна: Лунін оцінив свої шанси зіграти у товариському поєдинку

"Лунін добре знав, хто буде першим номером, коли його інформували про повернення в Мадрид. Куртуа провів усі 11 матчів у Ла Лізі та ЛЧ. Залишившись без варіантів у клубі, єдиною розрадою для українця повинна була стати національна збірна, але й тут у нього не було шансів проявити себе. У вересні Андрій опинявся у резерві на матчі проти Швейцарії та Іспанії, а в жовтні – покинув табір збірної через помилковий тест на COVID-19.

Хоча він зберігає спокій і продовжує наполегливо працювати, нинішня ситуація нагадує про невдалі трансфери у Леганес і Вальядолід, з дуже обмеженою роллю. Луніну потрібно набиратись досвіду якраз через матчі, але зараз цього немає. Востаннє українець насолоджувався грою в Ов'єдо – 30% сухих матчів і один з ключових факторів порятунку астурійців", – пише AS перед товариською зустріччю Польща – Україна.

Нагадаємо, що останній офіційний поєдинок за участі Луніна датується 20 липня цього року. Ов'єдо, кольори якого українець захищав на правах оренди, зустрічався на виїзді з Ельче (1:2). На екваторі сезону 2019/20 астурійському клубу загрожувало пониження у класі, але прихід Луніна кардинально змінив ситуацію. Впевнена гра нашого кіпера допомогла "синім" покинути зону вильоту і зберегти прописку в Сегунді.

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