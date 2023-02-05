Лунін сенсаційно виходить у старті Реала – Куртуа зробив "подарунок" за 30 хвилин до матчу
14:45 - Читать на русском
Голкіпер збірної України Андрій Лунін проведе черговий поєдинок у футболці мадридського Реала.
Карло Анчелотті оголосив склад проти Мальорки, у якому місце на воротах традиційно довірив Тібо Куртуа. Бельгієць вийшов на розминку, але за 30 хвилин до старту покинув поле через дискомфорт у лівій нозі.
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Після консультацій з медичним штабом тренерський штаб Реала вирішив поберегти основного кіпера. Андрій Лунін офіційно зіграє з перших хвилин у виїзному поєдинку 20-го туру Прімери.
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