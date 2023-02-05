Карло Анчелотті оголосив склад проти Мальорки, у якому місце на воротах традиційно довірив Тібо Куртуа. Бельгієць вийшов на розминку, але за 30 хвилин до старту покинув поле через дискомфорт у лівій нозі.

Лунін нікуди не піде – Анчелотті поставив крапку у всіх трансферних чутках навколо Реала

Після консультацій з медичним штабом тренерський штаб Реала вирішив поберегти основного кіпера. Андрій Лунін офіційно зіграє з перших хвилин у виїзному поєдинку 20-го туру Прімери.

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️ Cambio en XI inicial, @AndreyLunin13 jugará en lugar de @thibautcourtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2023