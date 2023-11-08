Кепа Аррісабалага, який потрапив у стартову одинадцятку на матч Ліги чемпіонів проти Браги, в останній момент вилетів зі складу.

Реал у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймає португальську Брагу. За повідомленням прес-служби мадридського клубу, іспанський голкіпер Кепа Аррісабагала травмувався на передматчевій розминці і не зможе вийти на поле. Його замінить український воротар Андрій Лунін.

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Для нашого земляка це гра стане третьою у поточному сезоні. До цього він у двох матчах пропустив 1 гол.

Нагадаємо, після 3-х турів Реал лідирує у турнірній таблиці групи С. У разі перемоги або нічиєї у цьому матчі "вершкові" достроково гарантують собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів.