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Лунін розповів про кумирів у своєму амплуа

00:07 264 Читать на русском
Лунін розповів про кумирів у своєму амплуа
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Воротар Ов'єдо Андрій Лунін зізнався, ким з голкіперів захоплюється найбільше.

"У мене немає улюбленого голкіпера. Немає кумира. Я просто намагаюся спостерігаючи за колегами, взяти у них все найкраще. Наприклад, мені дуже подобається, як Куртуа, якого я знаю по тренуваннях у Реалі, використовує свій зріст", – сказав Лунін в інтерв’ю радіо-шоу El Transistor.

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Нагадаємо, 21-річний український голкіпер, права на якого належать мадридському Реалу, наразі виступає в Сегунді за Ов'єдо. За інформацією іспанських ЗМІ, після кількох вдалих матчів у складі команди з Астурії Лунін вразив керівництво Реала, яке планує повернути його в Мадрид після закінчення поточного сезону.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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