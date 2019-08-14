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Лунін розповів, чому обрав Вальядолід

14:57 620 Читать на русском
Лунін розповів, чому обрав Вальядолід
Андрій Лунін / Офіційний сайт Вальядоліда

Український голкіпер поділився очікуваннями від виступів за свій новий клуб.

"Радий опинитися тут. Добре, коли є конкуренція. У Леганесі і Реалі вона також була, це допомагає мені рости.

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Важливо грати в елітному дивізіоні, це мотивує, тому я дякую Вальядоліду за цю можливість. Будь-який гравець хоче грати за свою національну збірну, я також", – сказав Лунін в коментарі офіційному сайту Вальядоліда.

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Нагадаємо, 20-річний воротар проведе наступний сезон у складі "біло-фіолетових" на правах оренди з мадридського Реала.

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Теги
Вальядолід Вальядолід Іспанія Трансфери Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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