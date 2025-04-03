На відміну від першого півфіналу Кубка Короля проти Сосьєдада (1:0), в якому Андрій Лунін був одним з найкращих у складі Реала, українець точно не може занести собі до активу матч-відповідь на Сантьяго Бернабеу. У ворота Луніна баски відвантажили відразу 4 м'ячі (основний час завершився з рахунком 3:4), що дозволило супернику перевести гру в екстра-тайми.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби

Що неприємно, українець був безпосередньо дотичний до четвертого пропущеного гола. На 90+3 хвилині невдалою грою Луніна на виході після подачі зі штрафного скористався Оярсабаль, головою безперешкодно відправивши м'яча у сітку воріт "бланкос". Врятувати Реал і Луніна від пробиття серії пенальті вдалося Рюдігеру, який прошив ворота Сосьєдада також ударом головою уже на 115 хвилині. 5:4 – за підсумком двох матчів.

У фіналі Реал зіграє з Барселоною, яка у повторній дуелі мінімально здолала Атлетіко (після надрезультативної нічиєї 4:4 у першому матчі). Не виключено, що у вирішальному матчі у рамку воріт може повернутися Тібо Куртуа, попри те, що Кубок заброньований саме за Луніним. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді