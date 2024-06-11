"Якими були мої емоції від прощання з Кроосом? Не знаю, плакати хотілося. Це втрата не просто для клубу, а для всього футболу, в принципі. Футбол втрачає гарний футбол.

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Так, він ще буде грати в збірній Німеччини і якщо говорити за Крооса, то мені б хотілося, щоб він виграв ще один трофей. Ми з ним розмовляли, жартуючи. Я йому сказав, що було б непогано зустрітися в фіналі, бо це для мене була б остання зустріч з ним як з футболістом", – сказав Лунін в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що Кроос оголосив про завершення кар’єри після Євро-2024. За "вершкових" півзахисник виступає з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів. Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 463 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 98 асистів.

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