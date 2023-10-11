Перспективи Андрія Луніна в Реалі виглядають зовсім не оптимістичними.

Тібо Куртуа сподівається відновитися до кінця сезону і відсунути українця аж на роль третього кіпера.

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"Моє відновлення складається дуже добре, я більше не користуюся милицями. Зараз я ходжу і працюю... Сподіваюся, що повернуся якнайшвидше", – наводить слова Куртуа інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у серпні бельгієць порвав "хрести" і вилетів на тривалий термін. Лунін якісно провів переможні матчі проти Атлетіка та Альмерії, проте це не переконало Реал. Мадридці екстрено орендували Кепу Аррісабалагу, який відразу отримав безмежний кредит довіри від Анчелотті. Якщо Куртуа справді встигне повернутися швидше, то Лунін останні місяці свого контракту з Реалом проведе у безнадійному резерві.

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