Андрій Лунін отримав травму і може не зіграти в наступному матчі Реала з Валенсією.

Участь Андрія Луніна в наступному турі Ла Ліги проти Валенсії під питанням, повідомляє журналіст Relevo Хорхе Пікон.

Арсенал – Реал: мадридці ризикують втратити лідера на матч ЛЧ – святкування перемоги сприйняли як погрозу

"Якщо Лунін не відновиться вчасно, третій голкіпер Реала Фран Гонсалес може дебютувати за команду", – заявив Пікон.

Українець відчував дискомфорт у камбалоподібному м'язі ще до гри з Реал Сосьєдадом, але зіграв попри ушкодження. Це не серйозна травма, але біль заважав Луніну комфортно грати. Остаточне рішення щодо участі Андрія в наступному матчі штаб Анчелотті ухвалить перед грою з Валенсією.

Нагадаємо, що до травми Луніна пошкодження також отримав основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Матч 30 туру Ла Ліги між Реалом та Валенсією пройде вже 5 квітня, а 8 квітня на королівський клуб чекає перший матч 1/4 фіналу ЛЧ проти Арсенала.

Сосьєдад забив Реалу 4 голи, але все одно вилетів – Мадрид прорвався у фінал Кубка попри ляп Луніна й автоголи Алаби