Лунін ризикує потрапити у трансферне доміно за участі Барси, Вінісіус шантажує Реал або Хто мстить Флорентіно
"Футбол 24" обговорив нещодавній скандал навколо мадридського Реала, який проігнорував церемонію вручення "Золотого м'яча" та можливий трансфер Андрія Луніна.
"Золотий м'яч-2024" здобув опорник Манчестер Сіті Родрі, а не вінгер Реала Вінісіус, через що представники мадридського клубу проігнорували церемонію. Представники бразильця вже почали шантажувати керівництво "вершкових" щодо можливого відходу Віні в Саудівську Аравію.
А от Лунін отримав цікавий варіант продовження кар'єри – українцем цікавиться Порту. "Дракони" при цьому можуть відпустити Діогу Кошту в Барселону, тобто Андрій буде основним воротарем у Португалії. Втім, сам Лунін не розглядає жодних варіантів зміни клубу, оскільки хоче залишитись в Реалі. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".