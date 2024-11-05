"Золотий м'яч-2024" здобув опорник Манчестер Сіті Родрі, а не вінгер Реала Вінісіус, через що представники мадридського клубу проігнорували церемонію. Представники бразильця вже почали шантажувати керівництво "вершкових" щодо можливого відходу Віні в Саудівську Аравію.

А от Лунін отримав цікавий варіант продовження кар'єри – українцем цікавиться Порту. "Дракони" при цьому можуть відпустити Діогу Кошту в Барселону, тобто Андрій буде основним воротарем у Португалії. Втім, сам Лунін не розглядає жодних варіантів зміни клубу, оскільки хоче залишитись в Реалі. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".