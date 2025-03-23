Англійський клуб влітку спробує підписати Андрія Луніна та французького півзахисника Орельєна Чуамені, повідомляє E-noticies. Зазначається, що обидва зацікавлені у переході в МЮ через недостатню кількість ігрової практики у складі "вершкових".

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Лунін розглядається манкуніанцями як основний голкіпер команди, адже Андре Онана показує нестабільні виступи за клуб. Щодо Чуамені, Манчестер Юнайтед цінує його універсальність та бачить у ньому великий потенціал.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні українець провів 10 матчів за Реал та пропустив 13 голів, також у чотирьох поєдинках зіграв "на нуль". Його контракт з мадридським клубом розраховано до літа 2029 року.

У доробку Чуамені 39 ігор у нинішній кампанії, у яких він віддав 1 асист. Його угода з Реалом діє до літа 2028 року.

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