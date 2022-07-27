Товариський матч. Сан-Франциско

Реал – Амеріка – 2:2

Голи: Бензема, 22, Азар, 55 (пен.) – Мартін, 5, Фільгадо, 82 (пен.)

Реал вийшов майже основним складом, але у воротах Карло Анчелотті довірив місце Андрію Луніну. Амеріка несподівано захопила ініціативу і вже на 5 хвилині українець виймав м‘яча з воріт. Лаюн пробив, але сферу перехопив Мартін і розстріляв Андрія впритул. Бензема зумів зрівняти рахунок після вдалого обіграшу з Асенсіо та удару в дальній кут з-за меж штрафного.

Лунін тим часом без роботи не залишався. По перерві Мадрид заробив право на пенальті після фолу на Васкесі. Удар з позначки несподівано взявся виконувати Азар і впевнено вивів команду Анчелотті вперед вперше у зустрічі.

Але втримати перемогу "бланкос" не вдалось. Орендований у Шахтаря Вінісіус Тобіас, для якого це був дебют за першу команду, сфолив на супернику у власному штрафному. Андрій пенальті відбив, але до удару вийшов за лінію воріт, тому рефері попросив Фільгадо перебити. Українець вдруге майже парирував, торкнувшись м'яча, але той по-зрадницьки залетів у ворота. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Лунін провів непоганий матч: хоч і пропустив двічі, здійснив ще два сейви. Ба більше, 23-річний голкіпер був єдиним гравцем Реала, який провів на полі усі 90 хвилин.

Далі у мадридців останній контрольний поєдинок у турне проти Ювентуса (31 липня) й старт сезону 2022/23 матчем за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта (10 серпня).

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