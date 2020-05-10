Лунін провів перше тренування з Ов'єдо після карантину – голкіпер збірної України поділився враженнями

Український представник іспанської Сегунди Андрій Лунін повернувся на поле після тривалої перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19.

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перше тренування на базі іспанського Ов'єдо після вимушеної паузи, викликаної коронавірусом, повідомляє офіційний сайт астурійського клубу.

Зозуля та Кравець в авангарді – команди українців першими в Сегунді відновили тренування

Заняття проходили в індивідуальному режимі із застосуванням всіх відповідних заходів безпеки. Напередодні спеціальні служби провели повну дезінфекцію всіх приміщень, що використовуються футболістами, тренерами та персоналом.

Українець не приховував свого задоволення від можливості знову відчути футбольний газон під ногами. "Перший день! Радий повернутися до улюбленої справи", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, раніше до тренувань вже приступили два інших клуби з українськими представниками – Луго, за який виступає Василь Кравець та Альбасете Романа Зозулі.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко