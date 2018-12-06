Лунін провів найкращий матч у кар'єрі за оцінками InStat

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін провів фантастичний матч в 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано, який став найкращим у його кар'єрі за версією InStat.

Андрій Лунін провів найкращий матч у кар'єрі відповідно до оцінок InStat, передає Команда 1.

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Українець відбив пенальті, а також біля його воріт було 14 стандартів, під час яких він впевнено діяв на виходах. Єдиний мінус – точність передач (53%). Загальна оцінка за матч – 352 бали.

Також до 5 найкращих матчів Луніна увійшли: Туреччина – Україна – 0:0, Шахтар – Дніпро – 1:0, Атлетік – Зоря – 0:1, Леганес – Алавес – 1:0.

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