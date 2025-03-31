У матчі 29-го туру Ла Ліги між Реалом та Леганесом (3:2) відбулося багато цікавих закулісних історій.

"Вершкові" опинилися попереду завдяки пенальті Мбаппе, однак ще до перерви примудрилися пропустити двічі від команди зі зони вильоту. Дорогою в роздягальню відбулася "напружена розмова" Андрія Луніна та Рауля Асенсіо, стверджує DefensaCentral.

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Голкіпер Реала дорікнув захиснику через недостатню інтенсивність у боротьбі з нападниками Леганеса. Мовляв, обидва голи були пропущені через нерішучість у протистояннях. Асенсіо погодився, але мав своє зауваження. Перед грою Реал домовлявся якомога швидше розігрувати м'яч і чинити тиск на суперника, натомість українець часто затримував снаряд у своїх ногах.

Команда Карло Анчелотті таки зібралась на другий тайм і змогла вирвати перемогу 3:2. Реал відірвався від Атлетіко на 6 очок, але пізніше Барселона відновила 3 очки запасу на вершині турнірної таблиці Ла Ліги.

Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко