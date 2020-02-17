Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця

Андрій Лунін не може бути задоволений матчем Ов'єдо проти Алькоркона у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Голкіпер збірної України лише раз отримував гірший бал від InStat за свою гру.

За перші 5 матчів у Сегунді 21-річний страж воріт отримав другий індекс ефективності в астурійській команді від відомого статистичного порталу (257 у середньому). У матчі з Райо Вальєкано Лунін став найкращим (309 балів, наразі його вершина в Ов'єдо), але вже за тиждень провалився з Алькорконом, сфоливши на пенальті та не врятувавши від поразки, як уже було раніше. InStat оцінив його як найгіршого гравця матчу (175 балів). Подібна низька оцінка раніше траплялася з Андрієм тільки раз. Гірший бал він отримував лише за один з матчів у складі Дніпра, де у 17 років дебютував у великому футболі.

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Так, найкращий воротар золотого для України Чемпіонату світу U-20 здійснив 4 сейви, але всі ці удари суперник проводив з-за меж штрафного – тобто з невеликою імовірністю забити гол. При цьому точність передач порівняно з грою проти Райо навіть суттєво підтягнув (78% проти 69%), інформує zbirna.com. А ось з сейвами і загальним рівнем надійності відбулося падіння. Якщо за попередні 5 матчів він, пропустивши 6 голів (2 з пенальті), парирував 76% ударів (19 загалом), то з Алькорконом – уже 66%. Загалом в його ворота залетіло уже 8 м'ячів (стільки ж, як в обох попередніх іспанських клубах разом за 9 ігор), однак рівно половина прийшли після 11-метрових. Якби не кілька неоднозначних пенальті, Лунін міг би вже мати на своєму рахунку мінімум 1 сухий матч.

Тим часом Олег Смалійчук, якого в іспанській пресі представили "відкривачем українського воротаря" з принциповою роллю у питанні трансферу в Реал Мадрид, розповів виданню La Nueva Espana декілька цікавих моментів, пов'язаних з минулим і майбутнім кіпера. Так, за словами агента, спочатку Луніна не хотів підписувати жоден іспанський клуб, крім "вершкових". Смалійчук не виключає, що Андрій продовжить кар'єру в Сегунді й на наступний сезон після червня: "Йому потрібно продовжувати зростання, він дуже молодий і надзвичайно щасливий в Ов'єдо".

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Лунін просто одержимий своєю роботою. Ще у Леганесі українець мав намір тренуватися кожен свій вихідний. Агент пригадав, що клуб вольовим рішенням заборонив екс-гравцю Зорі вхід на тренувальну базу в ті дні, коли той повинен був відпочивати. Звісно, тепер все залежить від рішення мадридського Реала, однак саме під керівництвом Хаві Росади український голкіпер зміг остаточно забути про утиски, яких зазнав у Леганесі та Вальядоліді – там фактично не отримував шансів проявити себе у чемпіонаті Іспанії. Зараз же він став беззаперечним №1, з максимальною довірою тренера, якої не зменшують навіть епізодичні результативні помилки.

Нагадаємо, Ов'єдо знову опустився в зону вильоту після 28 туру Сегунди 2019/20. Наступний матч стане своєрідним достроковим фіналом – 23 лютого виїзд до Луго, за який виступає інший українець, Василь Кравець. В обох команд по 29 очок. Утім, аналітичний сайт FiveThirtyEight вважає, що саме Луніну судилося виграти перегони за виживання (44% на те, що вилетить). Натомість опуститися у третій дивізіон мають більші статистичні шанси Зозуля з Альбасете (54%) і Кравець (64%), які за підрахунками порталу наберуть на 1 та 3 бали менше, ніж Ов'єдо.

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