Реал та Валенсія зійшлися у поєдинку 13-го туру Ла Ліги – в основному складі мадридців очікувано вийшов Андрій Лунін. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу Реал – Валенсія дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Андрій Лунін у матчі проти Браги / скріншот з відео MEGOGO

Лунін очікувано опинився у стартовому складі Реала на гру проти Валенсії – Кепа не відновився від травми, тож українець отримав ще один шанс від Анчелотті. А от Роман Яремчук опинився у запасі – в основі "кажанів" вийде Уго Дуро.

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Стартовий склад Реала: Лунін – Карвахаль, Начо, Алаба, Менді – Камавінга, Кроос, Вальверде – Родріго, Браїм Діас, Вінісіус.

Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі – Коррейя, Москера, Пауліста, Гайя – Фран Перес, Герра – Каньйос, Пепелу, Дієго Лопес – Дуро.

Зауважимо, що поєдинок Реал – Валенсія розпочався о 22:00 за київським часом. Мадридці наразі другі, відстаючи від першої Жирони на 5 очок (команда українців перемогла у сьогоднішньому матчі).

Пряма онлайн-трансляція матчу Реал – Валенсія доступна на MEGOGO. Стежити за ключовими подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

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