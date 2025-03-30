Лунін пропустив від Леганеса двічі, але дубль Мбаппе врятував Реал – "вершкові" перемогли й відірвались від Атлетіко
Мадридський Реал у рамках 29-го туру Ла Ліги 2024/25 переміг Леганес (3:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Реал розібрався з Леганесом, відклеївшись від іншого мадридського сусіда – Атлетіко – в боротьбі за чемпіонство.
Анчелотті загрожує 4 роки в'язниці – тренера Реала судитимуть за шахрайство
Анчелотті провів ротацію, однак Лунін потрапив у основу з іншої причини
? ¡Y NADA MÁS! ? pic.twitter.com/fz30EXUmRH— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2025
Італійський наставник Реала так надихнувся матчами свого другого голкіпера проти Бельгії, що вирішив зробити Андрія основним. Такий висновок можна було зробити із заяв українських експертів у постматчевих студіях та поза ними. Реальність, звісно ж, виявилась прозаїчнішою – Куртуа продовжує відчувати дискомфорт, який завадив зіграти проти України у Генку.
Важливо, що наступний поєдинок – півфінальний у Кубку проти Реал Сосьєдада – Карло Анчелотті пообіцяв віддати Луніну. Втім, для початку треба було здолати Леганес, де Андрій виступав у оренді на початку іспанського етапу в кар'єрі. Перемога дозволила б відірватись від Атлетіко на шість очок.
Попри важливість зустрічі, італієць не відмовився від ротації. У запасі "королівського клубу" залишились Вінісіус, Родріго, Вальверде та Чуамені. Менді та Себальйос продовжують відновлюватись від пошкоджень. Зате в основі з'явились Фран Гарсія, Гюлер і Браїм Діас.
Холодний душ для Луніна
Реал розпочав матч саме так, як і очікувалось. На 11-й хвилині Реал міг відкривати рахунок внаслідок удару Модріча з гострого кута, а на 25-й Мбаппе пробивав з лівого краю штрафного. Дмітровіч парирував. Леганес огризнувся пострілом з дистанції – Нума вгатив над поперечкою.
На 31-й же "вершкові" заробили пенальті. Рішення арбітра Гонсалеса Фуертеса виглядало неочевидним – Гюлер впав у боротьбі з Оскаром, але не дуже зрозуміло, хто кому заплітав ноги. Оскар на самому початку епізоду грав у м'яч, на відміну від турка.
Популярний паблік Archivo VAR, який розглядає дії іспанських арбітрів, вважає призначення 11-метрового помилковим.
️ Triplazo de González Fuertes y el VAR en el Real Madrid - Leganés.— Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 29, 2025
Óscar y Arda Guler pugnan por el balón, se produce un contacto entre ambos y el turco se deja caer.
NO ES PENALTI.
️ Melero López, en el VAR, se lavó las manos por completo. pic.twitter.com/7h6YrdJJE4
Судді так не вважали. Мбаппе виконав "паненку", відкривши рахунок. 1:0. Здавалося, що зараз почнеться розгром.
Втім, вже на 34-й хвилині рахунок зрівнявся. Розьє обігрався у стіночку з Крусом і прорвався правим флангом, після чого прострілив у штрафний. Оскар звідти підправляв м'яч на Гарсію, хоча той перебував у офсайді. На щастя для Леганеса, рикошет від Васкеса залишив Дані у грі – і той з кількох метрів прошив Луніна. 1:1!
На 41-й же Леганес шокував Реал другим голом! Розьє змістився з правого флангу в центр і віддав передачу на хід лівим флангом, а там Оскар обійшов Асенсіо й прострілив на лінію воротарського. Раба замкнув – 1:2.
Перед прострілом м'яч влучив у руку Оскару, однак гру не зупинили, адже там був відскок від Асенсіо (та й кінцівка не збільшувала площину тіла).
Леганес перетворив 1:0 на 1:2 всього за сім хвилин. Гостьові команди на Сантьяго Бернабеу з 2016 року не робили такого швидкого перегортання гри. Але чи був у цьому винен Лунін?
Андрій пропустив двічі з двох влучань у площину, однак дистанція була занадто близькою. При першому взятті воріт його ще й збив рикошет, а при другому українець робив все правильно – просто не встиг викинути ногу вбік. Інших претензій до Луніна в першому таймі не виникало. Хоча б через низьку активність гостей.
Реал же при домінуванні відповів тільки двома моментами – Діас пробивав метрів з 11-ти повз ворота після пасу від Джуда, а Мбаппе крутив у дальній нижній з лінії штрафного (Дмітровіч парирував). Васкес підхопив м'яч і виконав навіс на Кіліана, однак той головою спрямував м'яч повз лівий нижній кут.
Другий тайм – скандальний камбек
По перерві Лунін теж отримав мінімум роботи. "Пепінерос" майже нічого не створили, а єдиний удар у площину пройшов з дальньої відстані й не був складним для Андрія. А ще був простріл з лівого флангу, який Брашанац перевів під замикання Муніру метрів з шести – той на 87-й хвилині пробив головою повз дальню стійку.
Крім того, команда із передмістя столиці могла заробити пенальті за 50-й хвилині, коли Дієго Гарсія виривався на рандеву з Луніним. Беллінгем, сходе, підбив його ногу. Арбітри ж вирішили, що фолу з боку Джуда не було.
Реал дуже сильно пронесло, адже підопічні Карло Анчелотті відігрались всього за дві хвилини до цього. Беллінгему дали пробити з дистанції, Дмітровіч парирував перед собою, а після добивання від Діаса й блоку від Тапія на лінії м'яч підскочив вгору – і впав на поперечку.
Джуд опинився першим на підбиранні. 2:2! Англієць відзначився голом вперше з 11 лютого.
Надалі Реал домінував. Господарі провели ще 12 ударів, зробили 25 дотиків у штрафному Леганеса й виграли 41 єдиноборство з 57-ми. Це стало можливим після виходу Вінісіуса, Вальверде, Родріго й Чуамені, але й гравці основи загострювали. Зокрема, Браїм Діас на 55-й хвилині поцілив у стійку.
Зрештою, цей тиск вилився у гол на 76-й хвилині – героєм став Мбаппе, який після короткого розіграшу стандарту закрутив м'яч під праву стійку. 3:2!
Таким чином, Мбаппе наздогнав Лєвандовскі у боротьбі за Пічічі. У обох по 25 голів. Реал же відсвяткував перемогу, відірвавшись від Атлетіко на шість очок. Попереду лише Барселона.
Наступник Рауля, який бив рекорди, але програв зіркам: обнадійливий дебют за Реал та резонансний шлюб