Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Реал розібрався з Леганесом, відклеївшись від іншого мадридського сусіда – Атлетіко – в боротьбі за чемпіонство.

Анчелотті загрожує 4 роки в'язниці – тренера Реала судитимуть за шахрайство

Анчелотті провів ротацію, однак Лунін потрапив у основу з іншої причини

Італійський наставник Реала так надихнувся матчами свого другого голкіпера проти Бельгії, що вирішив зробити Андрія основним. Такий висновок можна було зробити із заяв українських експертів у постматчевих студіях та поза ними. Реальність, звісно ж, виявилась прозаїчнішою – Куртуа продовжує відчувати дискомфорт, який завадив зіграти проти України у Генку.

Важливо, що наступний поєдинок – півфінальний у Кубку проти Реал Сосьєдада – Карло Анчелотті пообіцяв віддати Луніну. Втім, для початку треба було здолати Леганес, де Андрій виступав у оренді на початку іспанського етапу в кар'єрі. Перемога дозволила б відірватись від Атлетіко на шість очок.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Попри важливість зустрічі, італієць не відмовився від ротації. У запасі "королівського клубу" залишились Вінісіус, Родріго, Вальверде та Чуамені. Менді та Себальйос продовжують відновлюватись від пошкоджень. Зате в основі з'явились Фран Гарсія, Гюлер і Браїм Діас.

Холодний душ для Луніна

Реал розпочав матч саме так, як і очікувалось. На 11-й хвилині Реал міг відкривати рахунок внаслідок удару Модріча з гострого кута, а на 25-й Мбаппе пробивав з лівого краю штрафного. Дмітровіч парирував. Леганес огризнувся пострілом з дистанції – Нума вгатив над поперечкою.

На 31-й же "вершкові" заробили пенальті. Рішення арбітра Гонсалеса Фуертеса виглядало неочевидним – Гюлер впав у боротьбі з Оскаром, але не дуже зрозуміло, хто кому заплітав ноги. Оскар на самому початку епізоду грав у м'яч, на відміну від турка.

Популярний паблік Archivo VAR, який розглядає дії іспанських арбітрів, вважає призначення 11-метрового помилковим.

️ Triplazo de González Fuertes y el VAR en el Real Madrid - Leganés.



Óscar y Arda Guler pugnan por el balón, se produce un contacto entre ambos y el turco se deja caer.



NO ES PENALTI.



️ Melero López, en el VAR, se lavó las manos por completo. pic.twitter.com/7h6YrdJJE4 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 29, 2025

Судді так не вважали. Мбаппе виконав "паненку", відкривши рахунок. 1:0. Здавалося, що зараз почнеться розгром.

Втім, вже на 34-й хвилині рахунок зрівнявся. Розьє обігрався у стіночку з Крусом і прорвався правим флангом, після чого прострілив у штрафний. Оскар звідти підправляв м'яч на Гарсію, хоча той перебував у офсайді. На щастя для Леганеса, рикошет від Васкеса залишив Дані у грі – і той з кількох метрів прошив Луніна. 1:1!

На 41-й же Леганес шокував Реал другим голом! Розьє змістився з правого флангу в центр і віддав передачу на хід лівим флангом, а там Оскар обійшов Асенсіо й прострілив на лінію воротарського. Раба замкнув – 1:2.

Перед прострілом м'яч влучив у руку Оскару, однак гру не зупинили, адже там був відскок від Асенсіо (та й кінцівка не збільшувала площину тіла).

Леганес перетворив 1:0 на 1:2 всього за сім хвилин. Гостьові команди на Сантьяго Бернабеу з 2016 року не робили такого швидкого перегортання гри. Але чи був у цьому винен Лунін?

Андрій пропустив двічі з двох влучань у площину, однак дистанція була занадто близькою. При першому взятті воріт його ще й збив рикошет, а при другому українець робив все правильно – просто не встиг викинути ногу вбік. Інших претензій до Луніна в першому таймі не виникало. Хоча б через низьку активність гостей.

Реал же при домінуванні відповів тільки двома моментами – Діас пробивав метрів з 11-ти повз ворота після пасу від Джуда, а Мбаппе крутив у дальній нижній з лінії штрафного (Дмітровіч парирував). Васкес підхопив м'яч і виконав навіс на Кіліана, однак той головою спрямував м'яч повз лівий нижній кут.

Другий тайм – скандальний камбек

По перерві Лунін теж отримав мінімум роботи. "Пепінерос" майже нічого не створили, а єдиний удар у площину пройшов з дальньої відстані й не був складним для Андрія. А ще був простріл з лівого флангу, який Брашанац перевів під замикання Муніру метрів з шести – той на 87-й хвилині пробив головою повз дальню стійку.

Крім того, команда із передмістя столиці могла заробити пенальті за 50-й хвилині, коли Дієго Гарсія виривався на рандеву з Луніним. Беллінгем, сходе, підбив його ногу. Арбітри ж вирішили, що фолу з боку Джуда не було.

Реал дуже сильно пронесло, адже підопічні Карло Анчелотті відігрались всього за дві хвилини до цього. Беллінгему дали пробити з дистанції, Дмітровіч парирував перед собою, а після добивання від Діаса й блоку від Тапія на лінії м'яч підскочив вгору – і впав на поперечку.

Джуд опинився першим на підбиранні. 2:2! Англієць відзначився голом вперше з 11 лютого.

Надалі Реал домінував. Господарі провели ще 12 ударів, зробили 25 дотиків у штрафному Леганеса й виграли 41 єдиноборство з 57-ми. Це стало можливим після виходу Вінісіуса, Вальверде, Родріго й Чуамені, але й гравці основи загострювали. Зокрема, Браїм Діас на 55-й хвилині поцілив у стійку.

Зрештою, цей тиск вилився у гол на 76-й хвилині – героєм став Мбаппе, який після короткого розіграшу стандарту закрутив м'яч під праву стійку. 3:2!

Таким чином, Мбаппе наздогнав Лєвандовскі у боротьбі за Пічічі. У обох по 25 голів. Реал же відсвяткував перемогу, відірвавшись від Атлетіко на шість очок. Попереду лише Барселона.

Наступник Рауля, який бив рекорди, але програв зіркам: обнадійливий дебют за Реал та резонансний шлюб