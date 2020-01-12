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Лунін пропустив тренування Вальядоліда – батько українського голкіпера домовився з Ов'єдо

13:57 1697 Читать на русском
Лунін пропустив тренування Вальядоліда – батько українського голкіпера домовився з Ов'єдо
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Голкіпер Вальядоліда Андрій Лунін пропустив ранкове тренування команди.

Переговори щодо переходу українця в інший клуб перебувають на завершальному етапі, інформує журналістка Маріна Маркос у твіттері.

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Головним претендентом на Луніна є Ов'єдо, який виступає в іспанській Сегунді. Батько футболіста в п'ятницю провів переговори з астурійцями – керівництво клубу гарантує молодому голкіперу стабільну ігрову практику. Вчора сторони дійшли згоди. За ситуацією стежать Альмерія та СК Дніпро-1, які також готові взяти гравця в оренду.

Нагадаємо, що права на Луніна належать мадридському Реалу. В поточному сезоні український воротар зіграв лише два матчі за Вальядолід. Обидва – в Кубку Іспанії.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Вальядолід Вальядолід
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