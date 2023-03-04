Реал провів останнє тренування на своїй базі перед виїзним поєдинком проти Бетіса. Заняття пропустили кілька гравців, зокрема і Андрій Лунін, повідомляє Marca.

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Зазначається, що українця не було на тренуванні через гастроентерит. Також не тренувався Лука Модріч, який пропустить наступну гру через дискваліфікацію, тож хорвату дали трохи перепочити. З основною командою продовжує займатись Альваро Родрігес.

У підсумку, український воротар до заявки на гру не потрапив.

До слова, поєдинок Бетіс – Реал Мадрид відбудеться 5 березня, початок о 22:00. Щодо Луніна, то Андрій зіграв у 11 матчах цього сезону, втримавши ворота на замку в 4 з них.

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