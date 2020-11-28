Голкіпер збірної України разом з партнерами завершили підготовку до матчу 11-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

На тренуванні Реала напередодні поєдинку з Алавесом Лунін займався у загальній групі. Зінедін Зідан включив українця в заявку на гру.

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В одному з епізодів під час заняття м'яч опинився у Каземіро, який перебував майже на лінії воротарського. Півзахисник мадридців не вважається надзвичайно технічним футболістом, але зумів виконати класний трюк. Бразилець ефектно закинув м'яч за комірець Луніну – українець, хоч є далеко не найнижчим воротарем, нічого вдіяти не зміг.

До слова, вже наступного тижня Лунін та його партнери прилетять до України. У вівторок,1 грудня, Шахтар прийме мадридський Реал в 5-му турі ЛЧ.

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