Лунін пропустив божевільний гол від Начо на тренуванні Реала – безцінна реакція українця та Лопетегі

Лунін навіть не поворухнувся

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в епіцентрі кумедного епізоду на тренуванні Реала перед матчем проти Атлетіко за Суперкубок УЄФА.

Лунін та Навас по черзі відбивали удари гравців Реала здалеку, аж поки українця не заскочив зненацька диво-постріл Начо Фернандеса. Захисник мадридського гранда пробив настільки влучно та потужно, що Лунін навіть не поворушився.

Реал – Атлетіко: Куртуа ризикує не потрапити у заявку на матч, шанс для Луніна

Поки Лунін розчаровано кивав головою, наставник Реала Хулен Лопетегі заходився сміхом. Схоже, ніхто не очікував від Начо такого бездоганного удару.

Відзначимо, що Андрій Лунін має хороші шанси залишитись у Реалі на сезон 2018/19. Раніше повідомлялось, що Кіко Касілья планує покинути королівський клуб в пошуках ігрової практики.