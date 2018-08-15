toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лунін пропустив божевільний гол від Начо на тренуванні Реала – безцінна реакція українця та Лопетегі

15:55 2596 Читать на русском
Лунін пропустив божевільний гол від Начо на тренуванні Реала – безцінна реакція українця та Лопетегі
Лунін навіть не поворухнувся

Український голкіпер Реала Андрій Лунін опинився в епіцентрі кумедного епізоду на тренуванні Реала перед матчем проти Атлетіко за Суперкубок УЄФА.

Лунін та Навас по черзі відбивали удари гравців Реала здалеку, аж поки українця не заскочив зненацька диво-постріл Начо Фернандеса. Захисник мадридського гранда пробив настільки влучно та потужно, що Лунін навіть не поворушився.

Реал – Атлетіко: Куртуа ризикує не потрапити у заявку на матч, шанс для Луніна

Поки Лунін розчаровано кивав головою, наставник Реала Хулен Лопетегі заходився сміхом. Схоже, ніхто не очікував від Начо такого бездоганного удару.

Відзначимо, що Андрій Лунін має хороші шанси залишитись у Реалі на сезон 2018/19. Раніше повідомлялось, що Кіко Касілья планує покинути королівський клуб в пошуках ігрової практики.

Теги
Іспанія Відеоновини Начо Начо Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
11
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук